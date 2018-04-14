Совбез ООН не принял внесенный РФ проект резолюции с осуждением удара по Сирии

Совет Безопасности ООН в субботу отклонил предложенный Россией проект резолюции с осуждением удара США, Великобритании и Франции по Сирии и требованием прекратить агрессию против ближневосточной страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Документ не набрал необходимых для принятия девяти голосов.

Проект резолюции поддержали три страны - Россия, Боливия и Китай. Восемь стран, в том числе США, Великобритания и Франция, высказались против его принятия, еще четыре страны - Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия - воздержались.

"Проект резолюции не принят, так как не набрал необходимого количества голосов", - объявил председательствующий в СБ перуанский дипломат Густаво Меса-Куадро.

В одностраничном проекте резолюции, внесенном Россией, выражалось возмущение "агрессией против Сирийской Арабской Республики со стороны Соединенных Штатов и их союзников, нарушающей международное право и Устав ООН".

Фото- AP Photo/Mary Altaffer