Анонс мероприятий на 16 апреля
17:53, Апрель 14, 2018
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- 14:13 В Дамаске сообщили о получении сирийских виз всеми экспертами ОЗХО
- 13:52 В Армении ожидается переменчивая погода, в некоторых районах - осадки в виде мокрого снега
- 13:33 Сотрудничающие Армянские организации Голландии проведут мероприятия памяти жертв Геноцида армян
- 12:02 Переговоры по западному проекту резолюции СБ ООН по Сирии начнутся 16 апреля
- 11:08 Открытие мемориала жертв Геноцида армян в Женеве широко освещалось в швейцарских СМИ
- 14.04-22:54 Совбез ООН не принял внесенный РФ проект резолюции с осуждением удара по Сирии
- 14.04-17:53 Анонс мероприятий на 16 апреля
- 14.04-17:33 Пентагон: ракеты Запада поразили все предназначенные для них цели в Сирии
- 14.04-16:53 Полиция призвала Пашиняна и участников митинга воздержаться от антиобщественных действий
- 14.04-16:50 Ворвавшиеся в ОР Никол Пашинян и другие лица покинули здание
- 14.04-16:24 У посольства США в Анкаре разогнали акцию протеста после удара по Сирии
- 14.04-16:18 Совбез ООН созывает внеочередное заседание по Сирии – Reuters
- 14.04-16:14 Общественное радио предлагает эфир в 19:00. Пашинян отказывается
- 14.04-16:04 «Ширак» избежал поражения из-за автогола футболиста «Гандзасар Капана»
- 14.04-15:53 Действующий энергоблок ААЭС модернизируется. 4-й турбоагрегат будет остановлен
- 14.04-15:46 В связи с сиутацией вокруг Сирии в ОДКБ созывают экстренное заседание Постоянного Совета Организации
- 14.04-15:33 Пашинян и его сторонники организовали шествие и ворвались в здание Общественного радио
- 14.04-15:02 Аракс Пашаян: Ракетный обстрел объектов в Сирии – это провокация, агрессия против региона
- 14.04-14:40 Асад: удар США и их союзников усиливает решимость Сирии в борьбе с терроризмом
- 14.04-14:25 В Алеппо жизнь течет в нормальном русле, народ поддерживает сирийскую армию – Жирайр Реисян
- 14.04-14:15 Голос христиан Сирии – репортаж Euronews
- 14.04-14:07 Визит Макрона в Россию в мае состоится
- 14.04-13:55 Президент РА направил поздравительное послание академику Юрию Оганесяну
- 14.04-13:40 Решение Совета РПА: парламентская фракция РПА официально представит кандидатуру Сержа Саргсяна
- 14.04-13:21 Саркис Адамян участвовал в победной игре «Ян Регенсбург»
- 14.04-13:18 Никол Пашинян объявил о дальнейших шагах
- 14.04-13:09 На линии соприкосновения Азербайджан применил станковый автоматический гранатомет
- 14.04-12:44 Митинги в поддержку Башара Асада в Дамаске
- 14.04-12:40 В республике ожидаются дожди и грозы
- 14.04-12:38 Президент Египта продлил чрезвычайное положение в стране
- 14.04-12:34 Бриаско-Балекян не участвовал в очередной игре «АтлетикоУракан»
- 14.04-12:33 Великобритания надеется, что ей не придется наносить новые удары по Сирии
- 14.04-12:30 Духовный лидер Ирана назвал руководителей США, Франции и Великобритании преступниками
- 14.04-12:24 Россия созывает экстренное заседание СБ ООН после удара по Сирии
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