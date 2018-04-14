Полиция призвала Пашиняна и участников митинга воздержаться от антиобщественных действий.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ, в заявлении говорится:

«Депутат НС РА Н.Пашинян направил шествие участников к зданию ЗАО «Общественное радио», которое является стратегическим объектом под государственной охраной и защитой полиции Армении.

Проникновение в здание произошло в результате преодоления сопротивления сотрудника полиции. Участники шествия проникли в одну из комнат, взломав закрытую дверь.

Сотрудник полиции потребовал у Пашиняна вывести ворвавшихся, однако он не передал им законное требование полицейского и не обеспечил выполнение последним своих обязанностей согласно закону РА «О свободе митингов». Удерживая здание, Пашинян выдвинул требование: предоставить ему прямой эфир. Подобное действие очевидным образом содержит противозаконные признаки и при наличии соответствующих оснований может привести вплоть до уголовной ответственности.

Находящийся при исполнении служебных обязанностей сотрудник полиции имел все основания предполагать, что на охраняемый объект производится групповое нападение.

Полиция требует организатора и участников акции немедленно освободить здание ЗАО «Общественное радио» и воздержаться от антиобщественных действий»

После заявления полиции Никол Пашинян и участники акции покинули здание ОР.

14 апреля руководитель парламентской фракции «Елк» и партии «Гражданский договор» Никол Пашинян и еще несколько десятков человек проводили шествие по улицам Еревана, начиная с площади Франции. Проходя по проспекту Саят Нова, они внезапно побежали к зданию Общественного радио Армении. Ворвавшись внутрь и ломая двери, они разбежались по зданию.