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Ворвавшиеся в ОР Никол Пашинян и другие лица покинули здание


Ворвавшиеся в здание  Общественного радио Никол Пашинян и другие  лица покинули здание. Как  передает Арменпресс, в течение часа они требовали прямого эфира. Общественное  радио предлагало им эфир в 19:00. Пашинян отказался принять условие ОР. 

Пашинян зачитал свое  воззвание находящимся там журналистам, после  чего покинул здание  со своими сторонниками. Сейчас они продолжают пеший ход по улицам Еревана, сообщая горожанам о предстоящем митинге.

Никол Пашинян предпринял 2-недельный пеший ход Гюмри-Ереван, преодолев 212 км  в 320.000 шагов. А вечером 13 апреля они перекрыли пл. Франции в  Ереване.

Полиция РА заявила, что нарушение тишины в ночное  время (23.00-07.00 часов) считается административным нарушением. Примыкающие  к  пл.Франции улицы имеют жизненное  значение  для  столицы, и для свободного движения  граждан уже возникли ограничения  и неудобства. Необеспечение мер для нормального течения митинга, отсутствие сотрудничества с представителями полиции, перенесение участниками митинга имущества, представляющего собой общинную и общественную собственность – все  это свидетельствует о том, организаторы  митинга полностью не владеют ситуацией.

 




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