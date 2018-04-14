Ворвавшиеся в ОР Никол Пашинян и другие лица покинули здание

Ворвавшиеся в здание Общественного радио Никол Пашинян и другие лица покинули здание. Как передает Арменпресс, в течение часа они требовали прямого эфира. Общественное радио предлагало им эфир в 19:00. Пашинян отказался принять условие ОР.

Пашинян зачитал свое воззвание находящимся там журналистам, после чего покинул здание со своими сторонниками. Сейчас они продолжают пеший ход по улицам Еревана, сообщая горожанам о предстоящем митинге.

Никол Пашинян предпринял 2-недельный пеший ход Гюмри-Ереван, преодолев 212 км в 320.000 шагов. А вечером 13 апреля они перекрыли пл. Франции в Ереване.

Полиция РА заявила, что нарушение тишины в ночное время (23.00-07.00 часов) считается административным нарушением. Примыкающие к пл.Франции улицы имеют жизненное значение для столицы, и для свободного движения граждан уже возникли ограничения и неудобства. Необеспечение мер для нормального течения митинга, отсутствие сотрудничества с представителями полиции, перенесение участниками митинга имущества, представляющего собой общинную и общественную собственность – все это свидетельствует о том, организаторы митинга полностью не владеют ситуацией.