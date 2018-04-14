У посольства США в Анкаре разогнали акцию протеста после удара по Сирии

Полиция Анкары пресекла проведение акции протеста активистов турецкой оппозиционной партии "Родина" (Vatan) у американского посольства против ударов США, Великобритании и Франции по Сирии, передает корреспондент РИА Новости с места событий.



В акции участвовали несколько десятков активистов. Турецкая полиция не пропустила их ко входу здания дипмиссии и воспрепятствовала ее проведению на соседней улице. Как сообщил РИА Новости представитель полиции, акция не была санкционирована властями, поэтому ее участники должны разойтись, иначе будут применены спецсредства. Полицейские оттеснили протестующих с примыкающих к посольству США улиц, при этом слезоточивый газ и водометы не использовались. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Империалистические варвары, называющие себя цивилизованным миром, этим утром напали на Сирию, которую семь лет не могут поставить на колени. Эти убогие, которые не смогли совершить это с помощью взращенных ими террористов, полагают, что смогут сделать это с помощью нескольких ракет. Сирийцы все семь лет, как львы, противостоят этим попыткам и выигрывают", — сказал РИА Новости генеральный секретарь партии "Родина" Утку Рейхан.



По его словам, "США и их банда, которую они называю союзниками, никакой военной победы в результате этой атаки не добьются". "США потеряли Сирию. Никакие шоу Голливуда не скроют эту истину", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, поддерживая США в их нападении на Сирию, президент Турции Тайип Эрдоган "ставит под угрозу сотрудничество с РФ и Ираном в рамках процесса по сирийскому урегулированию в Астане".