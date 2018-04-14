Совбез ООН созывает внеочередное заседание по Сирии – Reuters

По требованию России Совбез ООН созывает внеочередное заседание по Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Заседание состоится в 19:00 по ереванскому времени.

Президент России Владимир Путин призвал созвать внеочередное заседание по вопросу ракетного обстрела Сирии со стороны США и союзников.

В ночь на 14 апреля коалиционные силы США, Франции и Великобритании предприняли военные действия против Сирии, нанеся по ней ракетные удары. Причиной ракетного обстрела стал инцидент 7 апреля в городе Дума, где по некоторым данным, применялось химическое оружие. США вместе с союзниками выпустили по Сирии 110 ракет. Сообщается о 3 пострадавших.