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Совбез ООН созывает внеочередное заседание по Сирии – Reuters


По требованию России Совбез ООН созывает внеочередное  заседание по Сирии. Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters  со ссылкой на дипломатические  источники.

Заседание  состоится  в 19:00 по ереванскому  времени.

Президент России Владимир Путин призвал созвать внеочередное  заседание по вопросу ракетного обстрела Сирии со стороны США и союзников.

В ночь на 14 апреля коалиционные силы  США, Франции и Великобритании предприняли военные  действия  против  Сирии, нанеся по ней ракетные удары. Причиной ракетного обстрела стал инцидент 7 апреля в  городе Дума, где  по некоторым данным, применялось химическое  оружие. США  вместе  с союзниками выпустили по Сирии 110 ракет. Сообщается о 3  пострадавших.




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