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Общественное радио предлагает эфир в 19:00. Пашинян отказывается


Руководство Общественного радио не лишает эфира Никола Пашиняна, ворвавшегося в  здание этого СМИ. Как  передает Арменпресс, в беседе с Пашиняном директор ОР Лилит Туманян отметила, что эфир будет предоставлен, но – в  рамках конкретной  передачи. Никол Пашинян настаивает на  прямом эфире, причем  немедленно, невзирая на то, что нарушается запланированная  сетка передач.

«Мы никогда не  препятствовали ни одной  политической силе в озвучивании своей информации, не  ограничивали в  возможности выразить свое  мнение. И в данный момент мы  предлагаем то же  самое. У Общественного радио есть уже  утвержденная сетка, которая  не  может быть нарушена. Предлагаю в 19:00 выйти в  прямой эфир программы  «Статус-кво» и высказаться», - сказала Лилит Туманян.

Никол Пашинян продолжает настаивать на  прямом эфире – немедленно и без ведущего.  

В рамках инициативы «Мой ход» руководитель парламентской фракции «Елк» и партии  «Гражданский договор»  Никол Пашинян и еще несколько десятков  человек проводят шествие по улицам Еревана, начиная с площади Франции. Проходя  по проспекту Саят Нова, они внезапно побежали к зданию Общественного радио Армении. Ворвавшись внутрь и ломая двери, они разбежались по зданию.   

Никол Пашинян предпринял 2-недельный пеший ход Гюмри-Ереван, преодолев 212 км  в 320.000 шагов. А вечером 13 апреля они перекрыли пл. Франции в  Ереване.

Полиция РА заявила, что нарушение тишины в ночное  время (23.00-07.00 часов) считается административным нарушением. Примыкающие  к  пл.Франции улицы имеют жизненное  значение  для  столицы, и для свободного движения  граждан уже возникли ограничения  и неудобства. Необеспечение мер для нормального течения митинга, отсутствие сотрудничества с представителями полиции, перенесение участниками митинга имущества, представляющего собой общинную и общественную собственность – все  это свидетельствует о том, организаторы  митинга полностью не владеют ситуацией.




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