Общественное радио предлагает эфир в 19:00. Пашинян отказывается

Руководство Общественного радио не лишает эфира Никола Пашиняна, ворвавшегося в здание этого СМИ. Как передает Арменпресс, в беседе с Пашиняном директор ОР Лилит Туманян отметила, что эфир будет предоставлен, но – в рамках конкретной передачи. Никол Пашинян настаивает на прямом эфире, причем немедленно, невзирая на то, что нарушается запланированная сетка передач.

«Мы никогда не препятствовали ни одной политической силе в озвучивании своей информации, не ограничивали в возможности выразить свое мнение. И в данный момент мы предлагаем то же самое. У Общественного радио есть уже утвержденная сетка, которая не может быть нарушена. Предлагаю в 19:00 выйти в прямой эфир программы «Статус-кво» и высказаться», - сказала Лилит Туманян.

Никол Пашинян продолжает настаивать на прямом эфире – немедленно и без ведущего.

В рамках инициативы «Мой ход» руководитель парламентской фракции «Елк» и партии «Гражданский договор» Никол Пашинян и еще несколько десятков человек проводят шествие по улицам Еревана, начиная с площади Франции. Проходя по проспекту Саят Нова, они внезапно побежали к зданию Общественного радио Армении. Ворвавшись внутрь и ломая двери, они разбежались по зданию.

Никол Пашинян предпринял 2-недельный пеший ход Гюмри-Ереван, преодолев 212 км в 320.000 шагов. А вечером 13 апреля они перекрыли пл. Франции в Ереване.

Полиция РА заявила, что нарушение тишины в ночное время (23.00-07.00 часов) считается административным нарушением. Примыкающие к пл.Франции улицы имеют жизненное значение для столицы, и для свободного движения граждан уже возникли ограничения и неудобства. Необеспечение мер для нормального течения митинга, отсутствие сотрудничества с представителями полиции, перенесение участниками митинга имущества, представляющего собой общинную и общественную собственность – все это свидетельствует о том, организаторы митинга полностью не владеют ситуацией.