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«Ширак» избежал поражения из-за автогола футболиста «Гандзасар Капана»


23 тур первенства Армении в  высшей лиге начался с матча «Ширак»-«Гандзасар Капан».

Как  передает Арменпресс, первыми счет открыли игроки «Гандзасар Капана». На 54 минуте  отличился Мусонда. Гюмрийцам удалось избежать поражения  только на последней, 89 минуте – благодаря  автоголу Дмитрия  Яшина.

Другие  матчи: «Банац»-«Алашкерт», «Арарат»-«Пюник».

 




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