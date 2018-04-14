«Ширак» избежал поражения из-за автогола футболиста «Гандзасар Капана»
23 тур первенства Армении в высшей лиге начался с матча «Ширак»-«Гандзасар Капан».
Как передает Арменпресс, первыми счет открыли игроки «Гандзасар Капана». На 54 минуте отличился Мусонда. Гюмрийцам удалось избежать поражения только на последней, 89 минуте – благодаря автоголу Дмитрия Яшина.
Другие матчи: «Банац»-«Алашкерт», «Арарат»-«Пюник».
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