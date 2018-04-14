Действующий энергоблок ААЭС модернизируется. 4-й турбоагрегат будет остановлен

Стартовала программа подготовительных работ по плановому предупредительному ремонту второго энергоблока Армянской атомной электростанции, в результате которой 14 апреля в 24:00 часа 4-й турбоагрегат действующего энергоблока ААЭС будет остановлен.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства энергетики и природных ресурсов.

В рамках программы продолжатся мероприятия по повышению уровня безопасности ААЭС и начнется модернизация оборудования машинного зала. С 1 июня остановятся реактор и 3-й турбоагрегат. Планируется, что работа реактора второго энергоблока возобновится 1 августа 2018г. – одновременно с 4 турбоагрегата, а 3 турбоагрегат будут запущен 1 декабря 2018г.

Отдел информации и связи с общественностью.