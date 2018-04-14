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Действующий энергоблок ААЭС модернизируется. 4-й турбоагрегат будет остановлен


Стартовала программа подготовительных работ по плановому  предупредительному ремонту второго энергоблока Армянской атомной электростанции, в результате  которой 14 апреля в  24:00 часа 4-й турбоагрегат действующего  энергоблока ААЭС будет остановлен.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства  энергетики и природных ресурсов.

В рамках программы продолжатся мероприятия  по повышению уровня  безопасности ААЭС и начнется модернизация  оборудования  машинного зала. С 1 июня  остановятся реактор и 3-й турбоагрегат. Планируется, что работа реактора второго энергоблока  возобновится 1 августа 2018г. – одновременно с 4 турбоагрегата, а 3 турбоагрегат будут запущен 1 декабря 2018г.

Отдел информации и связи с общественностью.

 




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