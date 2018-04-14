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В связи с сиутацией вокруг Сирии в ОДКБ созывают экстренное заседание Постоянного Совета Организации


Сегодня в связи с ситуацией вокруг Сирийской Арабской Республики по инициативе Генерального секретаря ОДКБ и Российской Федерации созывается экстренное заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности. В заседании примет участие Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте организации.

В ОДКБ входят Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.




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