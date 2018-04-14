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Асад: удар США и их союзников усиливает решимость Сирии в борьбе с терроризмом


Президент Сирии Башар Асад заявил в субботу, что ракетный удар США, Великобритании и Франции по сирийской территории усиливает решимость сирийцев в борьбе сокрушить терроризм. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом Асад сказал во время телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани, текст распространила канцелярия президента Сирии в мессенджере Telegram.

"Он [Асад] подчеркнул, что эта агрессия приведет лишь к усилению решимости сирийского народа продолжать борьбу и подавлять терроризм на каждом дюйме родины", - говорится в сообщении.




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