Асад: удар США и их союзников усиливает решимость Сирии в борьбе с терроризмом

Президент Сирии Башар Асад заявил в субботу, что ракетный удар США, Великобритании и Франции по сирийской территории усиливает решимость сирийцев в борьбе сокрушить терроризм. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом Асад сказал во время телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани, текст распространила канцелярия президента Сирии в мессенджере Telegram.

"Он [Асад] подчеркнул, что эта агрессия приведет лишь к усилению решимости сирийского народа продолжать борьбу и подавлять терроризм на каждом дюйме родины", - говорится в сообщении.