В Алеппо жизнь течет в нормальном русле, народ поддерживает сирийскую армию – Жирайр Реисян

В Алеппо жизнь течет в нормальном русле, люди заняты своими обычными делами. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил армянский депутат парламента Сирии Жирайр Реисян.

«Ситуация, конечно, тревожная, каждый ждет мира, однако этот обстрел ничего не изменил в нашей работе. Мы продолжаем жить в привычном русле. Одно могу сказать: много трудностей мы перенесли за эти 8 лет, но народ не сломился, он стоял и стоит за свою армию. Он и сегодня ничего не боится, поддерживает свою армию, продолжает жиь и мечтает восстановить страну», - сказал Реисян.

В ночь на 14 апреля коалиционные силы США, Франции и Великобритании предприняли военные действия против Сирии, нанеся по ней ракетные удары. Причиной ракетного обстрела стал инцидент 7 апреля в городе Дума, где по некоторым данным, применялось химическое оружие. США вместе с союзниками выпустили по Сирии 110 ракет. Сообщается о 3 пострадавших.