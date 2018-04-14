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В Алеппо жизнь течет в нормальном русле, народ поддерживает сирийскую армию – Жирайр Реисян


В Алеппо жизнь течет в нормальном русле, люди заняты  своими обычными делами. Об этом в  беседе с  Арменпресс сообщил армянский депутат парламента  Сирии Жирайр Реисян. 

«Ситуация, конечно, тревожная, каждый ждет мира, однако этот обстрел ничего не  изменил в  нашей работе. Мы  продолжаем жить в привычном русле. Одно могу  сказать: много трудностей мы  перенесли за эти 8 лет, но народ не  сломился, он стоял и стоит за свою армию. Он и сегодня ничего не  боится, поддерживает свою армию, продолжает жиь и мечтает восстановить страну», - сказал Реисян.

В ночь на 14 апреля коалиционные силы  США, Франции и Великобритании предприняли военные  действия  против  Сирии, нанеся по ней ракетные удары. Причиной ракетного обстрела стал инцидент 7 апреля в  городе Дума, где  по некоторым данным, применялось химическое  оружие. США  вместе  с союзниками выпустили по Сирии 110 ракет. Сообщается о 3  пострадавших.

 




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