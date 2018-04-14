Голос христиан Сирии – репортаж Euronews

Euronews представил репортаж о сирийских христианах. Как передает Арменпресс, авторы отмечают, что до войны Сирия была надежным местом для христиан Ближнего Востока, составляющих 10% населения. С 2011 года страну вынужден был покинуть каждый второй. После поражения ИГИЛ некоторые вернулись, однако опасность еще существует, пока отдельные исламистские группировки угрожают оружием.

«Христиане первыми оказались под ударом – именно потому, что они христиане. Нетрудно представить, что их ждало, если б победили джихадисты. Такое мы видели сто лет назад, в 1915 году, когда в Анатолии уничтожали христиан только за то, что они христиане», - сказал репортеру представитель Союза армян Бельгии Карен Тадевосян.

Euronews отмечает, что неудивительно, что в страшную для страны минуту многие из них встали плечом к плечу с правительством – среди них Петрос Петросян из Алеппо, ныне проживающий в Бельгии.

«Сирийские христиане поддерживают государственность, единство и территориальную целостность Сирии. И сегодня мы восстанавливаем мирную жизнь страны», - сказал Петросян.

При этом, подчеркивает Euronews, они не против политических перемен – просто их нужно проводить мирными методами.

«Население Сирии считает, что реформы нужно проводить мирными методами, оно против войны, результат которой – сотни тысяч убитых, миллионы беженцев, разрушенные города. И это навязано нам теми державами, которые так и не достигли желаемого», - сказал Карен Тадевосян.