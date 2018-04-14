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Голос христиан Сирии – репортаж Euronews


Euronews представил репортаж о сирийских христианах. Как  передает Арменпресс, авторы  отмечают, что до войны  Сирия  была надежным местом для  христиан Ближнего Востока, составляющих 10% населения. С 2011 года страну вынужден был покинуть каждый второй. После  поражения  ИГИЛ некоторые  вернулись, однако опасность еще существует, пока отдельные  исламистские  группировки угрожают оружием. 

«Христиане  первыми оказались под ударом – именно потому, что они христиане. Нетрудно представить, что их ждало, если б победили джихадисты. Такое  мы  видели сто лет назад, в 1915 году, когда в Анатолии уничтожали христиан только за то, что они христиане», - сказал репортеру представитель Союза армян Бельгии Карен Тадевосян.

Euronews отмечает, что неудивительно, что в страшную для  страны  минуту многие  из них встали плечом к  плечу  с  правительством – среди них Петрос Петросян из Алеппо, ныне  проживающий в  Бельгии.

«Сирийские  христиане поддерживают государственность, единство и территориальную целостность Сирии. И сегодня  мы  восстанавливаем мирную жизнь страны», - сказал Петросян.  

При этом, подчеркивает Euronews, они не  против  политических перемен – просто их нужно проводить мирными методами.

«Население Сирии считает, что реформы нужно проводить мирными методами, оно против войны, результат которой – сотни тысяч убитых, миллионы  беженцев, разрушенные города. И это навязано нам теми державами, которые так и не  достигли желаемого», - сказал Карен Тадевосян.

 




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