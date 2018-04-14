Решение Совета РПА: парламентская фракция РПА официально представит кандидатуру Сержа Саргсяна

14 апреля в Цахкадзоре состоялось выездное заседание Исполнительного органа и Совета РПА.

По предложению первого вице-председателя партии Карена Карапетяна, ИО РПА принял решение представить Совету РПА кандидатуру председателя партии Сержа Саргсяна на должность премьер-министра Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Республиканской партии, на заседании Совета решение ИО представил первый вице-председатель партии Карен Карапетян. По итогам обсуждения Совет единогласно проголосовал за предложенную кандидатуру. 16 апреля парламентская фракция РПА официально представит кандидатуру Сержа Саргсяна на должность премьер-министра Республики Армения.