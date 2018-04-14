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Никол Пашинян объявил о дальнейших шагах


Партия «Гражданский договор» объявила о дальнейших планах в рамках инициативы «Мой шаг».

Как  передает Арменпресс, руководитель фракции «Елк» в НС РА и партии  «Гражданский договор» Никол Пашинян сообщил, что на пл.Франции в Ереване состоится митинг, а также автопроезд в Цахкадзор.

14 апреля пл.Франции в Ереване группой граждан были разбиты  палатки: они сняли скамейки, окружили площадь, закрыли движение. 

Транспорт сменил линию маршрута и въезжает на пр.Маштоца в объезд Театра оперы  и балета  им.Спендиаряна.

Никол Пашинян предпринял 2-недельный пеший ход Гюмри-Ереван, преодолев 212 км  в 320.000 шагов. А вечером 13 апреля они перекрыли пл. Франции в  Ереване.

Полиция РА заявила, что нарушение тишины в ночное  время (23.00-07.00 часов) считается административным нарушением. Примыкающие  к  пл.Франции улицы имеют жизненное  значение  для  столицы, и для свободного движения  граждан уже возникли ограничения  и неудобства. Необеспечение мер для нормального течения митинга, отсутствие сотрудничества с представителями полиции, перенесение участниками митинга имущества, представляющего собой общинную и общественную собственность – все  это свидетельствует о том, организаторы  митинга полностью не владеют ситуацией.

 




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