Никол Пашинян объявил о дальнейших шагах

Партия «Гражданский договор» объявила о дальнейших планах в рамках инициативы «Мой шаг».

Как передает Арменпресс, руководитель фракции «Елк» в НС РА и партии «Гражданский договор» Никол Пашинян сообщил, что на пл.Франции в Ереване состоится митинг, а также автопроезд в Цахкадзор.

14 апреля пл.Франции в Ереване группой граждан были разбиты палатки: они сняли скамейки, окружили площадь, закрыли движение.

Транспорт сменил линию маршрута и въезжает на пр.Маштоца в объезд Театра оперы и балета им.Спендиаряна.

Никол Пашинян предпринял 2-недельный пеший ход Гюмри-Ереван, преодолев 212 км в 320.000 шагов. А вечером 13 апреля они перекрыли пл. Франции в Ереване.

Полиция РА заявила, что нарушение тишины в ночное время (23.00-07.00 часов) считается административным нарушением. Примыкающие к пл.Франции улицы имеют жизненное значение для столицы, и для свободного движения граждан уже возникли ограничения и неудобства. Необеспечение мер для нормального течения митинга, отсутствие сотрудничества с представителями полиции, перенесение участниками митинга имущества, представляющего собой общинную и общественную собственность – все это свидетельствует о том, организаторы митинга полностью не владеют ситуацией.