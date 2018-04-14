На линии соприкосновения Азербайджан применил станковый автоматический гранатомет

За период 8-14 апреля на линии соприкосновения cарцахскими войсками противник нарушил режим перемирия более 300 раз, произведя по армянским позициям более 3300 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс из пресс-службы МО Арцаха,, помимо стрелковых орудий, на северном участке линии соприкосновения Азербайджан применил станковый автоматический гранатомет (3 сн.)

Передовыечасти Армии обороны Арцаха уверенно выполняют поставленные перед ними боевые задачи, прибегая к ответным действиям исключительно в случае необходимости.