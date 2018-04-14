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На линии соприкосновения Азербайджан применил станковый автоматический гранатомет


За период 8-14 апреля  на линии соприкосновения  cарцахскими войсками противник  нарушил режим перемирия более 300  раз, произведя  по армянским позициям более 3300 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс из пресс-службы МО Арцаха,, помимо стрелковых орудий, на  северном участке линии соприкосновения  Азербайджан применил станковый автоматический гранатомет (3 сн.)

Передовыечасти Армии обороны  Арцаха  уверенно выполняют поставленные перед ними боевые задачи, прибегая к ответным действиям исключительно в случае необходимости.

 

 




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