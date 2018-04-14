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В республике ожидаются дожди и грозы


В   Армении   14 апреля днем, 15 апреляночью на значительной территории, 15 апреля днем – в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе  ожидаются дождии грозы, 16-19 апреля днем погодаожидаетсябезосадков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 15 апреля  в горах и предгорьях  Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе  осадки ожидаются в виде  мокрого снега.  

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха  14-15 апреля понизится на 3-5 градусов,  в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе - на 8-10 градусов, а затем на столько же  повысится.

В   Ереване    14 апреля днем, 15 апреляночьюожидаются дождьи гроза. 16-19 апреля  погодаожидаетсябезосадков

 




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