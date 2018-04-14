В республике ожидаются дожди и грозы

В Армении 14 апреля днем, 15 апреляночью на значительной территории, 15 апреля днем – в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе ожидаются дождии грозы, 16-19 апреля днем погодаожидаетсябезосадков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 15 апреля в горах и предгорьях Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе осадки ожидаются в виде мокрого снега.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха 14-15 апреля понизится на 3-5 градусов, в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе - на 8-10 градусов, а затем на столько же повысится.

В Ереване 14 апреля днем, 15 апреляночьюожидаются дождьи гроза. 16-19 апреля погодаожидаетсябезосадков