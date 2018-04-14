Великобритания надеется, что ей не придется наносить новые удары по Сирии

Великобритания надеется, что ей и ее союзникам не придется наносить новые удары по Сирии. Об этом заявил в субботу радиостанции LBC британский министр обороны Гэвин Уильямсон. Как сообщает Арменпресс, об этом передает передает ТАСС.

"Мы не ожидаем, что положение вынудит нас наносить дальнейшие удары", - заявил Уильямсон. "Мы считаем, что удары, которые мы нанесли минувшей ночью, оказали значительное влияние на то, что сирийский режим может предпринять в будущем", - добавил он.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. В ведомстве сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух - земля" (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия 7 апреля в сирийском городе Дума. По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов, однако сирийское информационное агентство SANAэту информацию не подтвердило.