Духовный лидер Ирана назвал руководителей США, Франции и Великобритании преступниками



Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолла Али Хаменеи назвал в субботу глав США, Франции и Великобритании преступниками после ударов по Сирии.



"Нападение на Сирию является преступлением, а президенты США и Франции и премьер-министр Великобритании - преступники", - приводит агентство Tasnim слова Хаменеи.

Кроме того, лидер Ирана также сообщил, что "США и их союзники не добьются каких-либо результатов посредством совершенного в Сирии преступления". Как сообщает Арменпресс, об этом передает передает ТАСС.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. В ведомстве сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух - земля" (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия 7 апреля в сирийском городе Дума. По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов, однако сирийское информационное агентство SANAэту информацию не подтвердило.