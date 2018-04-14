Россия созывает экстренное заседание СБ ООН после удара по Сирии

РФ созывает экстренное заседание СБ ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников в Сирии, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.

"Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников", - говорится в заявлении сообщении пресс-службы в субботу.

США и их союзники атаковали Сирию в нарушение международного права, заявил Владимир Путин. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что удар был нанесен без санкции Совета Безопасности ОНН и в нарушение Устава организации. Он назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".

"Своими действиями США… несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам", - заявил президент.

Он также отметил, что западные страны "цинично пренебрегли отправкой специалистов ОЗХО в Сирию" и начали военную акцию, не дождавшись итогов расследования.