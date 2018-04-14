Время в Ереване: 11:07:36,   14 Апрель

После ракетного обстрела объектов Сирии вопрос будет перенесен в политическое, информационное поле – арабист


После ракетного обстрела объектов Сирии силами США, Франции и Великобритании  вопрос будет перенесен в политическое, информационное  поле.  В беседе с Арменпресс арабист  Армен Петросян посчитал маловероятными продолжение  военных действий. 

«Фактически этот обстрел – развязка напряженности, которая усилилась в последнее время. Произошедшее говорит о том, что тем самым произошла разрядка военного этапа напряженности. Большая вероятность того, что вопрос будет перенесен в политическое, информационное  поле. Появятся основания  для  политического урегулирования сирийского урегулирования», - сказал Петросян.

Он отметил, что удары коалиционных сил США, Франции и Великобритании были точечными. Это значит, цель коалиции была одна – наказать за химатаку. 

В ночь на 14 апреля коалиционные силы  США, Франции и Великобритании предприняли военные  действия  против  Сирии, нанеся по ней ракетные удары. Причиной ракетного обстрела стал инцидент в  городе Дума, где  по некоторым данным, применялось химическое  оружие.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации