После ракетного обстрела объектов Сирии вопрос будет перенесен в политическое, информационное поле – арабист

После ракетного обстрела объектов Сирии силами США, Франции и Великобритании вопрос будет перенесен в политическое, информационное поле. В беседе с Арменпресс арабист Армен Петросян посчитал маловероятными продолжение военных действий.

«Фактически этот обстрел – развязка напряженности, которая усилилась в последнее время. Произошедшее говорит о том, что тем самым произошла разрядка военного этапа напряженности. Большая вероятность того, что вопрос будет перенесен в политическое, информационное поле. Появятся основания для политического урегулирования сирийского урегулирования», - сказал Петросян.

Он отметил, что удары коалиционных сил США, Франции и Великобритании были точечными. Это значит, цель коалиции была одна – наказать за химатаку.

В ночь на 14 апреля коалиционные силы США, Франции и Великобритании предприняли военные действия против Сирии, нанеся по ней ракетные удары. Причиной ракетного обстрела стал инцидент в городе Дума, где по некоторым данным, применялось химическое оружие.