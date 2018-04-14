Серж Саргсян направил поздравительное послание Юрию Оганесяну

Третий президент РА Серж Саргсян сегодня направил поздравительное послание академику Российской Академии Наук, иностранному члену Национальной Академии Наук Республики Армения Юрию Оганесяну по случаю его 85-летия, пожелав юбиляру здоровья, неистощимой энергии в его деятельности и всяческих благ.

"Вы внесли большой вклад в развитие науки, в частности, ядерной физики. Ваша плодотворная научная, организаторская и педагогическая деятельность получила высокую оценку как со стороны специалистов, так и государственных инстанций. Многочисленные государственные награды, а также самые различные научные премии являются красноречивыми свидетельствами ваших заслуг и признания", - как сообщает Арменпресс, сказано в поздравительном послании Сержа Саргсяна.