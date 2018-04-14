Время в Ереване: 11:07:36,   14 Апрель

Тигран Петросян и Мануел Петросян одержали вторую подряд победу в Шарже


Гроссмейстеры Тигран Петросян и Мануел Петросян продолжают успешные  выступления в  турнире в Шарже.

Как  передает Арменпресс, во втором туре Мануел Петросян победил представителя Индии Гарда Арадхи, а Тигран Петросян – ШриджаШешадри.

Оба гроссмейстера набрали по 2 очка из 2 возможных.

В городе Шаржа (ОАЭ) турнир «Шаржа Мастерс» проводится 2-1 раз. Состав игроков  внушительный: 31 человек из 132 участников имеют титул гроссмейстера, а первым классификационным шахматистом является  китайский гроссмейстер Ван Хао (коэффициент 2709).




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации