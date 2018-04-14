Тигран Петросян и Мануел Петросян одержали вторую подряд победу в Шарже
Гроссмейстеры Тигран Петросян и Мануел Петросян продолжают успешные выступления в турнире в Шарже.
Как передает Арменпресс, во втором туре Мануел Петросян победил представителя Индии Гарда Арадхи, а Тигран Петросян – ШриджаШешадри.
Оба гроссмейстера набрали по 2 очка из 2 возможных.
В городе Шаржа (ОАЭ) турнир «Шаржа Мастерс» проводится 2-1 раз. Состав игроков внушительный: 31 человек из 132 участников имеют титул гроссмейстера, а первым классификационным шахматистом является китайский гроссмейстер Ван Хао (коэффициент 2709).
- 12:38 Президент Египта продлил чрезвычайное положение в стране
- 12:33 Великобритания надеется, что ей не придется наносить новые удары по Сирии
- 12:30 Духовный лидер Ирана назвал руководителей США, Франции и Великобритании преступниками
- 12:24 Россия созывает экстренное заседание СБ ООН после удара по Сирии
- 12:12 Серж Саргсян направил поздравительное послание Юрию Оганесяну
- 12:00 По объектам в Сирии выпустили более ста ракет
- 11:58 Тигран Петросян и Мануел Петросян одержали вторую подряд победу в Шарже
- 11:46 В Женеве открылся памятник «Фонари памяти», посвященный жертвам Геноцида армян – на открытии присутствовал Азнавур
- 11:26 Сирийская армия заявила об отсутствии жертв в результате ракетного удара
- 11:01 Гроссмейстер Ованес Габузян – национальный чемпион США среди студентов
- 10:57 Президент Арцаха Бако Саакян встретился в Араксаване с группой молодых аграриев
- 10:51 Европейские индексы - 13-04-18
- 10:51 Американские индексы снизились - 13-04-18
- 10:50 Цены на цветные металлы - 13-04-18
- 10:49 Цены на драгоценные металлы - 13-04-18
- 10:48 Цены на нефть выросли - 13-04-18
- 13.04-22:00 В Уфе погибли пятеро армян
- 13.04-21:46 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 45 случаев преступлений
- 13.04-20:58 Предстоящие на 14 апреля мероприятия
- 13.04-20:26 Участники инициированного партией «Гражданский договор» митинга парализовали движение в центре Еревана
- 13.04-20:23 У РФ есть неопровержимые доказательства, что инцидент в Думе был постановкой
- 13.04-19:46 На площади Свободы в Ереване начался митинг партии «Гражданский договор»
- 13.04-19:01 Служба национальной безопасности обнаружила крупную партию фальшивых банкнот
- 13.04-18:47 Генеральный секретарь ОБСЕ поздравил президента Армении Армена Саркисяна
- 13.04-18:38 Из года в год сотрудничество Армении с Россией укрепляется: Ара Баблоян
- 13.04-18:06 Названа неожиданная причина ранней смерти
- 13.04-18:02 Делегация во главе с начальником ГШ ВС Армении приняла участие в заседании Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества ОДКБ
- 13.04-17:56 Жена президента Армении считает, что каждый турист должен начать свой визит в Ереван с Музея истории Армении
- 13.04-17:51 Макрон в разговоре с Путиным выразил обеспокоенность ситуацией в Сирии
- 13.04-17:42 И.о. главы МИД Армении принял студентов Европейского колледжа
- 13.04-17:41 Россия высылает сотрудника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии
- 13.04-17:38 Путин подчеркнул важность расследования данных о химатаке в Сирии
- 13.04-17:25 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-04-18
- 13.04-17:24 Азиатские индексы - 13-04-18
- 13.04-17:19 Мэр Еревана принял сына Шарля Азнавура
14:27, 07.04.2018
Просмотрели 1370 раз Делегация Арцаха приняла участие в мероприятии, посвященном 25-летию филиала фонда "Айастан" во Франции
19:19, 07.04.2018
Просмотрели 945 раз Президент Армении подписал указы об освобождении с должностей ряд помощников, советников и референтов
14:01, 07.04.2018
Просмотрели 921 раз Арташес Гегамян: Размышления о путях достижения общенациональных целей на основе инклюзивного развития
10:51, 07.04.2018
Просмотрели 836 раз Замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армении встретилась с представителями ряда армянских компаний ИТ-отрасли
20:02, 07.04.2018
Просмотрели 814 раз Президент Армении Серж Саргсян принял премьер-министра Карена Карапетяна