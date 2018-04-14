Тигран Петросян и Мануел Петросян одержали вторую подряд победу в Шарже

Гроссмейстеры Тигран Петросян и Мануел Петросян продолжают успешные выступления в турнире в Шарже.

Как передает Арменпресс, во втором туре Мануел Петросян победил представителя Индии Гарда Арадхи, а Тигран Петросян – ШриджаШешадри.

Оба гроссмейстера набрали по 2 очка из 2 возможных.

В городе Шаржа (ОАЭ) турнир «Шаржа Мастерс» проводится 2-1 раз. Состав игроков внушительный: 31 человек из 132 участников имеют титул гроссмейстера, а первым классификационным шахматистом является китайский гроссмейстер Ван Хао (коэффициент 2709).