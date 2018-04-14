В Женеве открылся памятник «Фонари памяти», посвященный жертвам Геноцида армян – на открытии присутствовал Азнавур

В Женеве открылся памятник «Фонари памяти», посвященный жертвам Геноцида армян. Он находится в парке Trembley, недалеко от представительства ООН.

«Этот памятник говорит нам о том, что подобное не должно повториться», - как передает Арменпресс, в беседе с RTS сказал посол Армении в Швейцарии Шарль Азнавур, который присутствовал на открытии.

«В Швейцарии Геноцид армян признали Национальный совет страны, а также Женева – отдельной резолюцией. Открытие такого памятника было запланировано давно, но каждый раз откладывалось из-за противодействия Турции. Женева еще в 2008г. проголосовала за открытие памятника жертвам Геноцида армян», - передает RTS.

Памятник представляет собой 9 фонарей высотой 10 метров работы Мелика Оганяна. «Идея состоит в том, что нет одной точки, самой важной точкой является сам зритель – посетитель. Памятник символизирует также диаспору, которая рассыпана по всему миру, и несет свет со всех точек», - сказал Оганян.

Турция долгое время противодействовала открытию памятника.

Национальный совет Швейцарии (нижняя палата парламента) 16 декабря 2003 года принял резолюцию, признавшую Геноцид армян.

С 1994 года в Швейцарии действует закон о криминализации отрицания Геноцида армян.