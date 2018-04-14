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В Женеве открылся памятник «Фонари памяти», посвященный жертвам Геноцида армян – на открытии присутствовал Азнавур


В  Женеве открылся памятник «Фонари памяти», посвященный жертвам Геноцида армян.  Он находится в парке Trembley, недалеко от представительства ООН.

«Этот памятник  говорит нам о том, что подобное  не  должно повториться», - как  передает Арменпресс, в беседе с RTS сказал  посол Армении в  Швейцарии Шарль Азнавур, который присутствовал на открытии. 

«В Швейцарии Геноцид армян признали Национальный совет страны, а также Женева – отдельной  резолюцией. Открытие  такого памятника было запланировано давно, но каждый раз откладывалось из-за противодействия  Турции. Женева еще в 2008г. проголосовала за открытие  памятника жертвам Геноцида армян», - передает RTS.

Памятник  представляет собой 9 фонарей высотой 10 метров работы Мелика Оганяна. «Идея состоит в том,  что нет одной точки, самой важной  точкой является сам зритель – посетитель. Памятник  символизирует также диаспору, которая рассыпана по всему  миру, и несет свет со всех точек», - сказал Оганян.

Турция долгое  время противодействовала открытию памятника. 

Национальный совет Швейцарии (нижняя палата парламента) 16 декабря 2003 года принял резолюцию, признавшую Геноцид армян.

С 1994 года в Швейцарии действует закон о криминализации отрицания Геноцида армян.

 

 




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