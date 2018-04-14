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Умер режиссер Милош Форман, снявший "Пролетая над гнездом кукушки"


Режиссер Милош Форман скончался в возрасте 86 лет, сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на чешские СМИ.

Как сообщает Арменпресс, о смерти режиссера чешскому изданию Novinky также сообщила его жена.

«Его уход был спокойным, и он все время был окружен его семьей и его ближайшими друзьями», — рассказала она.Причина смерти пока не сообщается.  У режиссера остались жена и четверо сыновей.

Милош Форман родился в чешском Чаславе в 1932 году. После вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году Форман не вернулся из Франции, где вел переговоры о съемках фильма. Позднее он переехал в США.

Наиболее известные картины Формана — "Пролетая над гнездом кукушки", "Амадей" и "Народ против Ларри Флинта". Режиссер дважды удостаивался "Оскара".




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