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Гроссмейстер Ованес Габузян – национальный чемпион США среди студентов


Гроссмейстер Ованес Габузян – студенческий национальный чемпион США.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщила Федерация  шахмат Армении. Чемпион Армении 2017г., гроссмейстер Ованес Габузян в этом году на бесплатной  основе и на полную стипендию поступил в университет Рио-Гранде Вэллей штата Техас. 

Он включен также в состав университетскую шахматную команду, которая на днях впервые в  своей истории победила в  студенческом первенстве  США и завоевала главный приз – Кубок  президента  США. В  финале  команда Габузяна одержала победу над чемпионом последних 5  лет – командой университета Вэбстера. Большой вклад в  победу  внес Габузян – он завершил все  партии с  победой. Кроме  него, в команде  играли Владимир Белоус, Андрей Стукопин, Камиль Драгун и Карлос Антонио Алехано.

 

 




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