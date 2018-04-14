Гроссмейстер Ованес Габузян – национальный чемпион США среди студентов

Гроссмейстер Ованес Габузян – студенческий национальный чемпион США.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила Федерация шахмат Армении. Чемпион Армении 2017г., гроссмейстер Ованес Габузян в этом году на бесплатной основе и на полную стипендию поступил в университет Рио-Гранде Вэллей штата Техас.

Он включен также в состав университетскую шахматную команду, которая на днях впервые в своей истории победила в студенческом первенстве США и завоевала главный приз – Кубок президента США. В финале команда Габузяна одержала победу над чемпионом последних 5 лет – командой университета Вэбстера. Большой вклад в победу внес Габузян – он завершил все партии с победой. Кроме него, в команде играли Владимир Белоус, Андрей Стукопин, Камиль Драгун и Карлос Антонио Алехано.