Президент Арцаха Бако Саакян встретился в Араксаване с группой молодых аграриев
10:57, 14 Апрель, 2018
13 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился в Араксаване с группой молодых аграриев. Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
Были обсуждены разные вопросы, касающиеся развития сельского хозяйства.
Президент подчеркнул, что сельское хозяйство – одна из традиционных отраслей экономики страны и вовлечение молодого потенциала в эту сферу является важной основой обеспечения ее последовательного развития.
Во встрече приняли участие госминистрАраик Арутюнян, другие должностные лица.