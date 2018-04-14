Президент Арцаха Бако Саакян встретился в Араксаване с группой молодых аграриев

13 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился в Араксаване с группой молодых аграриев. Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Были обсуждены разные вопросы, касающиеся развития сельского хозяйства.

Президент подчеркнул, что сельское хозяйство – одна из традиционных отраслей экономики страны и вовлечение молодого потенциала в эту сферу является важной основой обеспечения ее последовательного развития.

Во встрече приняли участие госминистрАраик Арутюнян, другие должностные лица.