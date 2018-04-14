Европейские индексы - 13-04-18

МОСКВА, 14 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.22% и составил 12442.40 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.11% и составил 5315.02 пункта, британский FTSE вырос на 0.09% и составил 7264.56 пункта, а российский RTSI снизился на 1.83% и составил 1104.51 пункта.