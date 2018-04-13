За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 45 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 12 и 13 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 45 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 13 случаев присвоения или растраты, 9 случаев кражи личного имущества, 7 случаев мошенничества, 4 случая причинения телесных повреждений, по 2 случая обнаружения наркотиков и служебного подлога или служебной халатности, по 1 случаю похищения человека, разбойного нападения, незаконного предпринимательства или лжепредпринимательства, изъятия оружия и боеприпасов, хулиганства, торговли людьми или их сексуальной эксплуатации, взяточничества и применения насилия в отношении представителя власти.

За данный период зарегистрировано 5 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая грабежа.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 9 ДТП: 10 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.