Участники инициированного партией «Гражданский договор» митинга парализовали движение в центре Еревана. Как сообщает Арменпресс, после митинга на площади Свободы протестующие перекрыли площадь Франции, парализовав движение в этой части.

В результате закрытия площади Франции многие транспортные средства в этом участке оказались заблокированными.