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Участники инициированного партией «Гражданский договор» митинга парализовали движение в центре Еревана


Участники инициированного партией «Гражданский договор» митинга парализовали движение в центре Еревана. Как сообщает Арменпресс, после митинга на площади Свободы протестующие перекрыли площадь Франции, парализовав движение в этой части.

В результате закрытия площади Франции многие транспортные средства в этом участке оказались заблокированными.


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