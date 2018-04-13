Участники инициированного партией «Гражданский договор» митинга парализовали движение в центре Еревана
Участники инициированного партией «Гражданский договор» митинга парализовали движение в центре Еревана. Как сообщает Арменпресс, после митинга на площади Свободы протестующие перекрыли площадь Франции, парализовав движение в этой части.В результате закрытия площади Франции многие транспортные средства в этом участке оказались заблокированными.
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