У РФ есть неопровержимые доказательства, что инцидент в Думе был постановкой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал постановкой инцидент в сирийской Думе. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», по его словам, к ней приложили руку иностранные спецслужбы, а у РФ есть неопровержимые доказательства этого.

«У нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка очередная и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании», — сообщил глава российского дипломатического ведомства.

Лавров подчеркнул, что Москва рассчитывает, что эксперты ОЗХО, которые уже находятся на пути в Сирию, незамедлительно отравятся в Думу. Глава МИД РФ напомнил, что российские специалисты не обнаружили в городе никаких свидетельств якобы имевшего место применения химического оружия.

Напомним, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее заверил, что безопасность специалистов ОЗХО во время расследования в Думе обеспечат Россия и Сирия.