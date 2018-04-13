После двухнедельного марша на площади Свободы в Ереване начался митинг партии «Гражданский договор». Как сообщает Арменпресс, в начале митинга выступил руководитель фракции «Выход», член правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.

«Дорогие соотечественники. В течение 14 дней марша мы прошли пешком из города Гюмри до Еревана, и теперь мы находимся на площади Свободы. Это была кампания ради граждан Армении, против эмиграции и за новую жизнь. В течение 14 дней мы прошли 212 километров и сделали около 320 тысяч шагов. Мы предприняли этот шаг, чтобы встретиться с вами здесь и сегодня», - сказал Пашинян.

Он заявил, что хочет достичь солидарности со всеми оппозиционными силами в Армении. «Уважаемые коллеги, у нас было много противоречий, спорили и иногда оскорбляли друг друга, но я думаю, что пришло время простить друг друга», - сказал Пашинян.

В рамках инициативы «Мой шаг» Никол Пашинян, члены его партии и сторонники совершили марш из Гюмри, побывав в ряде населенных пунктов страны. Перед началом митинга участники инициативы «Мой шаг» прошлись по Еревану, сообщая о митинге. За это время они также вторглись в ЕГУ, потребовали встречи с ректором Арамом Симоняном, но встреча не состоялась.