Генеральный секретарь ОБСЕ поздравил президента Армении Армена Саркисяна

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер направил поздравительное письмо Армену Саркисяну в связи с избранием на пост президента Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в письме говорится:

«Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Республики Армения и желаю Вам успехов во всех инициативах.

Позвольте мне воспользоваться случаем и выразить благодарность за крупномасштабное и долгосрочное сотрудничество с Вашей страной. Хотя мы сожалеем о закрытии Офиса ОБСЕ в Ереване в 2017 году, рады отметить, что у Армении и ОБСЕ большой интерес к продолжению сотрудничества, на что мы активно реагируем, тесно сотрудничая с армянской делегацией в ОБСЕ и министерством иностранных дел Армении. Ваша страна может полностью полагаться на нашу постоянную поддержку в текущих реформах, направленных на демократическое управление, укрепление безопасности и экономическое процветание.

ОБСЕ по-прежнему привержена усилиям по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в том числе посредством деятельности Личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджей Каспшика и его команды».