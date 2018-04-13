Из года в год сотрудничество Армении с Россией укрепляется: Ара Баблоян

Из года в год сотрудничество Армении с Россией укрепляется, и мы этому очень рады. Как сообщает Арменпресс, на пресс-конференции по итогам 47 пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ сказал председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, отвечая на вопрос российского «Первого канала» о переходе Армении на парламентскую систему правления и отношениях с Россией, Баблоян сказал:

«В 2015 году Армения провела референдум и приняла конституционные изменения, согласно которым переходит на парламентскую систему правления. Парламент избрал президента Армении, председателя Конституционного суда и членов Высшего судебного совета. 9 апреля состоялась церемония инаугурации нового президента. Хочу также отметить, что 17 апреля состоятся выборы премьер-министра: премьер-министр возглавит новое правительство.

Таким образом, мы завершим процесс перехода к парламентской системе правления. Я также хочу заявить, что новая система управления предполагает не только расширение полномочий парламента, но и увеличивает ответственность законодательного органа. Фактически парламент избирает президента, премьер-министра, контролирует правительство, что позволяет более подробно обсуждать все вопросы.

В этом контексте мы планируем внести структурные изменения в парламент, создать информационно-аналитический центр, который позволит проводить мониторинг внедрения принятых законов. Информационно-аналитический центр также будет следить за экономическим развитием страны.

Поскольку Армения является правовым и социальным государством, нам необходимо уделять особое внимание программам судебного, экономического и социального развития, образованию и здравоохранению. Кроме того, мы также расширим международные связи, развитие парламентской дипломатии и обмен парламентским опытом.

Что касается наших отношений с Россией, то должен отметить, что они исторические. Из года в год наше сотрудничество укрепляется, и мы этому очень рады. И мы положительный опыт взаимодействия с Россией проецируем на отношения с другими нашими партнерами по СНГ и ОДКБ. Мы стремимся к расширению, политических, экономических и дружественных связей с нашими партнерами».