Названа неожиданная причина ранней смерти

Ученые Университета Суррея в Англии выяснили, что у людей, которые предпочитают поздно ложиться спать и поздно вставать (так называемые «совы»), более высок риск преждевременной смерти по сравнению с просыпающимися рано «жаворонками». Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие более 433 тысяч человек в возрасте от 38 до 73 лет, которые были разделены на четыре хронотипа: утренний, умеренный утренний, вечерний и умеренный вечерний. За состоянием добровольцев следили в течение шести с половиной лет.

Оказалось, что у «сов» риск преждевременной смерти от разных причин, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний, на 10 процентов выше, чем у «жаворонков». Кроме того, они чаще страдают диабетом, психологическими и нервными расстройствами.

По словам ученых, если удастся доказать, что хронотип человека в какой-то степени определяется генетически, то это указывает на необходимость изменения для «сов» ежедневного распорядка, включая перенос начала рабочего дня. Те, кто вынужден поздно ложиться спать и поздно вставать из-за невозможности сдвинуть свои биологические часы, живут в мире, приспособленном для «жаворонков», из-за чего подвержены стрессам и сбоям в суточном ритме.

Известно, что переход на летнее время провоцирует рост числа сердечных приступов. Поскольку примерное число людей-«сов» оценивается в 1,3 миллиарда человек, ученые считают, что потенциальные риски могут перевешивать выгоды от универсального для всех режима дня.