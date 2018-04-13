Делегация во главе с начальником ГШ ВС Армении приняла участие в заседании Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества ОДКБ

Делегация во главе с начальником Генерального штаба ВС Армении, генерал-полковником Мовсесом Акопяном в Астане приняла участие в заседании Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в ходе заседания были обсуждены порядок проведения в 2018 году совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки и рассмотрены вопросы материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ.

В рамках визита генерал-полковник Мовсес Акопян также провел встречи со своими коллегами, обсудил вопросы двустороннего военного сотрудничества.