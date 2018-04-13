Время в Ереване: 11:07:36,   13 Апрель

Делегация во главе с начальником ГШ ВС Армении приняла участие в заседании Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества ОДКБ


Делегация во главе с начальником Генерального штаба ВС Армении, генерал-полковником Мовсесом Акопяном в Астане приняла участие в заседании Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в ходе заседания были обсуждены порядок проведения в 2018 году совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки и рассмотрены вопросы материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ.

В рамках визита генерал-полковник Мовсес Акопян также провел встречи со своими коллегами, обсудил вопросы двустороннего военного сотрудничества.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации