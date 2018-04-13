Жена президента Армении считает, что каждый турист должен начать свой визит в Ереван с Музея истории Армении

Супруга президента Армении Нуне Саркисян совершила свой первый визит в Музей истории Армении. Как сообщает Арменпресс, Нуне Саркисян обосновала свой первый визит в Музей истории Армении значимостью музея для всей нации.

«Я считаю, что существование и содержание этого музея очень важно для всей нашей страны. История является основой нашей нации, нашего настоящего. Я хотела снова испытать эту гордость, увидев наши древности. То, что осталось от тысячелетий, действительно замечательно», - сказала Саркисян и добавила, что очень любит музеи.

В последний раз Нуне Саркисян посещала Музей истории Армении в 2001 году. С того визита она помнит, что с тогдашним директором музея Анелькой Григорян они осматривали каждую отдельную экспозицию, долго говорили о них и строили планы. Она заметила, что после последнего визита многое изменилось.

Фото: Мхитара Хачатряна

«Я рада, что музей хорошо выглядит, и мы можем с гордостью пригласить сюда наших гостей. Визит в новую страну начинается со знакомством с историей. И я думаю, что каждый турист должен начать свой визит в Армению с этого музея», - сказала Саркисян.

Нуне Саркисян любительница искусства и ремесел. По ее словам, она пытается найти красоту во всем. «И то, что сделали наши художники в прошлом, действительно великолепно. Если бы Пикассо был жив, он бы завидовал им», - сказала Нуне Саркисян.

Будучи искусствоведом по профессии, Первая леди Армении затруднилась выделить одну из самых любимых отраслей искусства. «Во всем я вижу разум, причину, почву и красоту», - сказала она.

Говоря о поддержке президенту и своих личных планах, Нуне Саркисян сказала, что они только начали работать. «», - сказала Нуне Саркисян и пообещала, что, когда все будет готово, она расскажет о них.