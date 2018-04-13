Макрон в разговоре с Путиным выразил обеспокоенность ситуацией в Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в пятницу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Елисейский дворец.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон провел утром в пятницу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в рамках их постоянного и тесного диалога по Сирии. Он выразил свою глубокую озабоченность в связи с продолжающимся ухудшением ситуации на местности в Сирии", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Президент Франции также напомнил в ходе переговоров "о приоритетах Франции в сирийской проблеме: вести борьбу против терроризма и противодействовать усилению позиций группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в регионе". "А также содействовать облегчению страданий гражданского населения на основе полного выполнения положений резолюции 2401 Совета Безопасности ООН и проведения усиленных гуманитарных акций. А также проводя при первой же появляющейся возможности переговоры относительно осуществления достойного доверия и инклюзивного политического процесса", - говорится в заявлении.

"В связи с химической атакой в Думе от 7 апреля президент Макрон выразил сожаление о новом вето России в Совете Безопасности ООН, которое помешало дать общий и решительный ответ [на события] с тем, чтобы создать международный механизм выявления ответственности, а также не допустить безнаказанности, помешать попыткам повторения подобных действий со стороны сирийского режима", - сообщает Елисейский дворец.

"Президент Французской Республики выразил пожелание, чтобы взаимодействие между Францией и Россией продолжилось и интенсифицировалось с тем, чтобы стало возможным установить мир и добиться стабильности в Сирии", - указывается в заявлении.





