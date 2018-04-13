Служба национальной безопасности обнаружила крупную партию фальшивых банкнот

Служба национальной безопасности Армении недавно предотвратила крупную попытку контрабанды наркотиков на границе Армения-Иран. Гражданин ИРИ подошел к армяно-иранской границе и бросил 3 кг опиума над колючей проволокой двум армянам, ожидавшим его на противоположной стороне границы. Принимая пакеты опиума, армяне пытались покинуть место происшествия, но были пойманы офицерами СНС.

Как сообщает Арменпресс, у двух граждан Армении, обвиненных в уголовном деле о контрабанде и незаконном обороте наркотиков, было обнаружено 148 единиц поддельных банкнот номиналом в 100 долларов США, в общей сложности 14,800 долларов США. В результате следственных операций выяснилось, что эти поддельные банкноты были проданы жителем Агарака одному из двух граждан. Еще 1700 фальшивых долларов США были обнаружены во время обыска в автомобиле жителя Агарака.

Возбуждено уголовное дело.

Следствие продолжает выяснение источника фальшивых денег и возможных соучастников.