Россия высылает сотрудника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве в ответ на решение Грузии выслать сотрудника секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси в связи с делом Скрипалей. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"В ответ на необоснованное решение Грузии о высылке сотрудника секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси в связи с бездоказательными обвинениями Великобритании в адрес нашей страны по т. н. делу Скрипалей российская сторона объявила неприемлемым лицом сотрудника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве, - отметили в дипведомстве. - Ему надлежит покинуть территорию России в течение семи дней".

Соответствующая нота вручена 13 апреля временному поверенному в делах Швейцарии в России Патрику Францену.