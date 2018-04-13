И.о. главы МИД Армении принял студентов Европейского колледжа

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 13 апреля принял около 60 студентов из 19 европейских стран Европейского колледжа (Натолин) - одного из самых престижных учебных заведений европейской политики и международных исследований.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Эдвард Налбандян представил приоритеты внешней политики Армении, подходы Армении по региональным и международным вопросам.

Говоря об участии Армении в интеграционных процессах, Эдвард Налбандян подчеркнул членство Армении в Евразийском экономическом союзе и сотрудничество Армения-ЕС, представив в этом контексте возможности Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

И.о. министра иностранных дел Армении представил конституционные реформы в стране и переход к парламентской системе управления.

Глава МИД проинформировал о процессе урегулирования карабахского конфликта и об усилиях Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом направлении.

В ходе встречи Эдвард Налбандян ответил на многочисленные вопросы лекторов и студентов Европейского колледжа об актуальных международных и региональных проблем и способах их урегулирования.