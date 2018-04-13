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Путин подчеркнул важность расследования данных о химатаке в Сирии


Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном акцентировал целесообразность проведения тщательного и объективного расследования утверждений о химатаке в Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

Ранее о факте разговора сообщили Елисейский дворец и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Продолжен обмен мнениями в связи с нынешней ситуацией в Сирии, обострившейся в результате утверждений о якобы имевшем место применении химического оружия в городе Дума. Владимир Путин акцентировал целесообразность проведения тщательного и объективного расследования, до завершения которого целесообразно избегать голословных обвинений в чей-либо адрес", — говорится в сообщении Кремля.

Российский президент подчеркнул в разговоре, что "необходимо воздержаться от непродуманных и опасных действий, которые явились бы грубейшим нарушением устава ООН и имели бы непредсказуемые последствия".

 

 




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