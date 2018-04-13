Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-04-18

ЕРЕВАН, 13 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 13 апреля, курс доллара США сократился на 0.80 драмa и составил 482.92 драм. Курс евро сократился на 0.99 драмa и составил 595.73 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 7.85 драм. Курс британского фунта вырос на 4.47 драмa и составил 689.80 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 180.69 драмa и составила 20826.12 драм. Цена серебра выросла на 0.97 драмa и составила 258.59 драм. Цена платины сократилась на 101.63 драмa и составила 14408.35 драм.