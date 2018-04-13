Азиатские индексы - 13-04-18

ТОКИО, 13 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.55% и составил 21778.74 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.63% и составил 1729.36 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.66% и составил 3159.05 пункта, а HANG SENG снизился на 0.07% и составил 30808.38 пункта.