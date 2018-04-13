Мэр Еревана принял сына Шарля Азнавура

Мэр Еревана Тарон Маргарян принял сына национального героя Армении, всемирно известного шансонье Шарля Азнавура, Николя Азнавура с супругой Кристиной Саркисян. Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в рамках встречи мэру Еревана был представлен проект создания центра «Азнавур». Поприветствовав гостей, мэр Тарон Маргарян придал важность инициативе по созданию центра и отметил, что он придаст новый импульс деятельности дома-музея Шарля Азнавура.

«Для нас большая честь, что в нашем городе находится дом-музей великого сына армянского народа, национального героя Армении, легендaрного Шарля Азнавура. Он занимает особое место в Ереване, имеющем богатое культурное наследие и традиции. Ваша инициатива, действительно, важна и хочу Вас заверить, что в рамках своих полномочий мэрия Еревана готова содействовать в создании центра. Убежден, что музей начнет работать более активно и внесет свой вклад в развитие туризма в столице, особенно в этом году, когда мы отмечаем 2800-летие основания Еревана, а в октябре в столице пройдет 17-й саммит Международной организации Франкофонии», - подчеркнул Тарон Маргарян и попросил передать свои теплые приветствия всемирно известному шансонье.

Передав теплые приветствия Шарля Азнавура мэру Еревана, Николя Азнавур в свою очередь выразил благодарность Тарону Маргаряну за теплый прием и готовность к содействию.