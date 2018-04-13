В Женеве откроется памятник жертвам Геноцида армян

В кантоне Женева Швейцарии откроется памятник жертвам Геноцида армян. Вечером 13 апреля в парке Trembley состоится открытие 8-метрового мемориала «Фонари памяти», созданного Меликом Оганяном.

Секретарь парламентской группы дружбы Армения-Швейцария Саркис Ширинян в беседе с Арменпресс отметил, что в мероприятии примут участие мэр Женевы Реми Пагани, министр кантона Антонио Ходджерс, представители армянской общины, а также выступит с речью автор памятника Мелик Оганян.

Первоначально планировалось возвести памятник в парке «Ариана» возле офиса ООН в Женеве, но это решение изменилось из-за турецкой сильной реакции. «Жаль, что творческая реальность стала предметом борьбы, политическая значимость которой подчинена художественной ценности. Это очень красивый памятник, который будет только обогащать парк Женевы. Конечно, было бы лучше, если бы памятник был установлен в парке «Ариана», поскольку это было бы более символично», - сказал Ширинян.

Он сообщил, что церемония открытия мемориала начнется с выставки под названием «Осколки». «Выставка уже была представлена во время визита Католикоса Великого Дома Киликийского Арама I в 2015 году. Выставка представляет собой отрывки из швейцарских газет, начиная с 1894 года до геноцида 1915 года и ратификации Лозаннского договора в 1923 году», - сказал Ширинян, выразив надежду, что эти экспонаты также будут представлены в Музее-институте Геноцида армян.

Национальный совет Швейцарии (нижняя палата парламента) 16 декабря 2003 года принял резолюцию, признавшую Геноцид армян. С 1994 года в Швейцарии действует закон о криминализации отрицания Геноцида армян.