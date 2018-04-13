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Супруг Елизаветы II выписан из больницы после операции на бедре


Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп выписался из больницы Короля Эдуарда VII, где ему ранее сделали операцию на бедре. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу BBC News со ссылкой на Букингемский дворец.

"Его королевское высочество герцог Эдинбургский покинул больницу короля Эдварда VII сегодня в полдень после операции по замене тазобедренного сустава на прошлой неделе", - говорится в сообщении Букингемского дворца.

Герцог успешно перенес операцию по замене тазобедренного сустава 4 апреля.

 

 




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