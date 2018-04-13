Супруг Елизаветы II выписан из больницы после операции на бедре
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп выписался из больницы Короля Эдуарда VII, где ему ранее сделали операцию на бедре. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу BBC News со ссылкой на Букингемский дворец.
"Его королевское высочество герцог Эдинбургский покинул больницу короля Эдварда VII сегодня в полдень после операции по замене тазобедренного сустава на прошлой неделе", - говорится в сообщении Букингемского дворца.
Герцог успешно перенес операцию по замене тазобедренного сустава 4 апреля.
- 18:06 Названа неожиданная причина ранней смерти
- 18:02 Делегация во главе с начальником ГШ ВС Армении приняла участие в заседании Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества ОДКБ
- 17:51 Макрон в разговоре с Путиным выразил обеспокоенность ситуацией в Сирии
- 17:42 И.о. главы МИД Армении принял студентов Европейского колледжа
- 17:41 Россия высылает сотрудника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии
- 17:38 Путин подчеркнул важность расследования данных о химатаке в Сирии
- 17:25 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-04-18
- 17:24 Азиатские индексы - 13-04-18
- 17:19 Мэр Еревана принял сына Шарля Азнавура
- 17:17 Обнародован короткий список претендентов на Международную Букеровскую премию
- 16:55 В Женеве откроется памятник жертвам Геноцида армян
- 16:48 Fitch: санкции США могут серьезно повлиять на деятельность российских компаний
- 16:40 Супруг Елизаветы II выписан из больницы после операции на бедре
- 16:21 Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок
- 16:17 Глава МИД ФРГ призвал Запад повысить давление на Россию
- 16:09 Состоялось очередное заседание Совета управления дорожного коридора «Север-Юг»
- 16:00 Лавров рассчитывает, что никто не решится сейчас на авантюру в Сирии
- 15:55 Официальный курс евро снизился до 75,75 рубля
- 15:51 Новые подробности о взрыве мины в Тавушской области: возбуждено уголовное дело
- 15:36 Стали известны пары полуфинала Лиги Европы
- 15:35 В России захотели запретить товары из США
- 15:26 Отказ от соцсетей делает человека счастливее, заявили ученые
- 15:11 Выборы президента в Азербайджане были несвободными: Хельсинкский комитет США
- 15:08 Глава ЕК: для решения конфликта в Сирии необходима Россия
- 14:51 На границе сектора Газа вновь начались столкновения
- 14:42 Европарламент повторно пригласил Цукерберга ответить на вопросы депутатов
- 14:32 Случаев физического насилия в отношении журналистов не было: КЗСС представил отчет за 3 года
- 14:26 Голосование на 12% участков оценено наблюдателями ОБСЕ негативно
- 14:24 Вера Брежнева рухнула под сценой во время концерта
- 14:22 «Арсенал» в полуфинале Лиги Европы сыграет с мадридским «Атлетико»
- 14:17 Вследствие взрыва мины в Тавушской области трое человек были госпитализированы: их состояние стабильно тяжелое
- 14:12 Во всех областях страны зарегистрирован рост доходов бюджетов общин: Карен Карапетян
- 14:12 NASA провело инфракрасный тур по Юпитеру
- 14:06 ЕС выразил надежду, что власти Азербайджана примут во внимание рекомендации ОБСЕ/ БДИПЧ
- 13:59 Делегация во главе с Ара Баблояном приняла участие в работе заседания МПА СНГ в Санкт-Петербурге
14:27, 07.04.2018
Просмотрели 1343 раз Делегация Арцаха приняла участие в мероприятии, посвященном 25-летию филиала фонда "Айастан" во Франции
19:19, 07.04.2018
Просмотрели 919 раз Президент Армении подписал указы об освобождении с должностей ряд помощников, советников и референтов
14:01, 07.04.2018
Просмотрели 893 раз Арташес Гегамян: Размышления о путях достижения общенациональных целей на основе инклюзивного развития
10:51, 07.04.2018
Просмотрели 803 раз Замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армении встретилась с представителями ряда армянских компаний ИТ-отрасли
20:02, 07.04.2018
Просмотрели 778 раз Президент Армении Серж Саргсян принял премьер-министра Карена Карапетяна