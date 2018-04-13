Глава МИД ФРГ призвал Запад повысить давление на Россию

Запад должен повысить давление на Россию в ситуации вокруг предполагаемой химатаки в Сирии и действовать одним фронтом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас, находящийся с визитом в Брюсселе. Его слова приводит телеканал n-tv.

"Важно, чтобы западное сообщество действовало единым фронтом и повысило давление на Россию", - сказал Маас, одновременно подчеркнув необходимость сохранения диалога с РФ. Он отметил, что только вместе с Россией можно будет урегулировать сирийский конфликт.

"По моему мнению, то, что там [в Сирии] произошло, не должно оставаться без последствий", - указал Маас. Продолжающееся согласование действий между США, Францией и Великобританией показывает, что Запад намерен ответственно поступить в сложившейся ситуации и не хочет закручивания спирали эскалации.