Под председательством и.о. премьер-министра Армении Карена Карапетяна в правительстве состоялось очередное заседание Совета управления дорожного коридора «Север-Юг», инвестиционной программы Устойчивого городского развития и программы модернизации Северного коридора.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в рамках первого вопроса повестки дня Совет утвердил итоги международного конкурса, объявленного с целью приобретения инженерных услуг работ по строительству нового моста через реку Дебед в Баграташене и заключаемый договор. По итогам конкурса квалифицированным и соответствующим участником признаны JVCA of Soosung Engineering Co., Ltd и Korea Consultants International Co., Ltd.

Совет обсудил и утвердил изменения в договор, заключенный с инженерной организацией Транша 2 дорожного коридора «Север-Юг» - «Сафеж Эс.А. и Эптиса», определен порядок дальнейшего использования приобретенных в рамках Транша-2 земельных участков. Совет утвердил также подписанные с компанией «Синогидро Корпорейшн Лимитед» соглашения о взаимопонимании и изменения в планы закупок Транша 2, Транша 3 и план закупок Транша 4.