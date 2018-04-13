Лавров рассчитывает, что никто не решится сейчас на авантюру в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что страны Запада не решатся на авантюру в Сирии по иракскому или ливийскому сценарию, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Не приведи Господь, что-то опять авантюрное будет предпринято в Сирии по ливийскому или по иракскому опыту <...> Сейчас, я надеюсь, на такую авантюру никто не отважится, - сказал российский министр на пресс-конференции в пятницу. - Но, тем не менее, даже незначительные эксцессы приведут опять к новым волнам мигрантов в Европу".

Россия располагает неопровержимыми данными о том, что химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой, к которой причастны спецслужбы одной из стран, заявил Лавров.